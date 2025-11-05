Prefeitura de Jaru divulga resultado de processo seletivo para o cargo de neuropsicólogo
Por ASSESSORIA
Publicada em 05/11/2025 às 11h32
A Prefeitura de Jaru publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (05), o resultado definitivo do processo seletivo simplificado para o cargo de neuropsicólogo.

As contratações visam suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde -Semusa, Secretaria Municipal de Educação -Semed e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social -Semdes, ampliando a oferta de atendimento especializado à população e garantindo suporte técnico e profissional em áreas fundamentais para o desenvolvimento cognitivo.

A homologação do resultado está disponível por meio do link transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/detalhe_documento.php?id_publicacao=36781&nomeaplicacao=publicacao

