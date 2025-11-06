Prefeitura de Jaru convoca médicos aprovados em concurso público
Publicada em 06/11/2025 às 08h16
Foi publicada na edição suplementar do Diário Oficial desta quarta-feira (05), a convocação de mais 07 médicos aprovados no concurso público nº 001/2023 da Prefeitura de Jaru.

A entrega dos documentos exigidos no edital deverá ser feita somente via peticionamento eletrônico. O prazo final para posse do cargo está definido para 04 de dezembro, sem possibilidade de prorrogação.

