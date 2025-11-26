Prefeitura de Jaru antecipa pagamento dos servidores referente ao mês de novembro

Por ASSESSORIA
Publicada em 26/11/2025 às 14h32
A Prefeitura de Jaru antecipou e depositou, nesta terça-feira (25), o salário de todos os servidores públicos do município, referente ao mês de novembro.
De acordo com o prefeito Jeverson Lima, a operação financeira injeta mais de R$ 10 milhões na economia jaruense. “Pelo 11º mês consecutivo estamos pagando de forma antecipada. Esse é um compromisso da nossa gestão com quem faz a máquina pública funcionar”, destacou o prefeito.
