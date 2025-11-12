Prefeitura de Espigão do Oeste realiza reunião de alinhamento do Projeto Cordeiros de Rondônia

Publicada em 12/11/2025 às 08h54
Na manhã desta terça, 11/11, ocorreu a reunião de alinhamento do Projeto Cordeiros de Rondônia, com foco no plano de trabalho e nas entregas por etapa. O encontro de alinhamento contou com a participação do IFRO e do Sebrae. A gestão técnica será conduzida pelo IFRO.
É movimento para destravar a cadeia produtiva. Capacitar quem produz, elevar manejo e sanidade, organizar compra e venda com padrão, ampliar acesso a mercado, apoiar associativismo e rastreabilidade. Resultado direto. Mais qualidade, mais produtividade, mais renda circulando no município.
Quando o campo ganha eficiência, a cidade sente. O produto melhora, a confiança cresce, as oportunidades chegam. Planejamento claro, meta definida, entrega monitorada. Transparência, cooperação e foco no interesse público.
Do papel para a prática, com ritmo e consistência. Para que cada produtor veja a diferença no dia a dia e Espigão D’Oeste avance com segurança
