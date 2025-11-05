Prefeitura de ESpigão do Oeste realiza Mutirão Integrado do CAR e da Regularização Ambiental
Por ASSESSORIA
Publicada em 05/11/2025 às 15h18
Quer sua propriedade regularizada e pronta para acessar crédito? Então venha ao Mutirão Integrado do CAR e da Regularização Ambiental e resolva tudo em um só lugar. Nossa equipe vai orientar cada passo. Você retifica o CAR, adere ao PPRA, cadastra restauração de APP e RL, e pode se inscrever no PSA – Floresta+. Resultado. mais segurança jurídica, mais oportunidades e conformidade ambiental sem rodeios.

Quando. 10 a 14 de novembro de 2025, das 8h às 17h.

Onde. Câmara Municipal de Espigão D’Oeste. Rua Vale Formoso, 1896.

Traga seus documentos pessoais, CCIR, certidões e mapas do lote para agilizar o atendimento.

Participe e coloque sua propriedade em dia com o futuro.

