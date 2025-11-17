Prefeitura de Espigão do Oeste realiza campanha de Multivacinação na UBS Arlindo Cristo

Por ASSESSORIA
Publicada em 17/11/2025 às 14h45
DIA DE CUIDAR DE QUEM VOCÊ AMA! No dia 29 de novembro, tem Campanha de Multivacinação na UBS Arlindo Cristo, das 8h às 20h!
Vai ter todas as vacinas disponíveis, incluindo gripe/influenza, e também a pesagem obrigatória para o Bolsa Família.
Traga sua caderneta, seu documento e o sorriso no rosto, o Zé Gotinha te espera pra colocar sua saúde em dia!
Vacinar é um ato de amor, cuidado e proteção
Local: UBS Arlindo Cristo
Horário: 8h às 20h
Data: 29 de novembro
