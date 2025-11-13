Prefeitura convida toda a comunidade para o I Fórum Comunitário do Selo UNICEF
Por ASSESSORIA
Publicada em 13/11/2025 às 08h55
Participe do I Fórum Comunitário do Selo UNICEF! A Prefeitura de Pimenta Bueno convida toda a comunidade para o I Fórum Comunitário do Selo UNICEF (Ciclo 2025-2028).

Sua voz é fundamental! A participação popular é de grande importância para fortalecer as ações em prol de nossas crianças e adolescentes. Junte-se a nós e contribua para o sucesso desta iniciativa.

Anote na Agenda:

Data: 14 de novembro de 2025 (Sexta-feira)

Horário: A partir das 7h

Local: Auditório do Centro Cultural Antônio Augusto Neves

