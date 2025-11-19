Prefeitura asfalta mais um trecho da rua Cândido Portinari, no Setor 07

Publicada em 19/11/2025 às 08h25
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, realizou o serviço de pavimentação da rua Cândido Portinari, entre a Paraná e João Batista, no Setor 07. O asfaltamento foi concluído nesta terça-feira (18).
A obra foi executada pela Prefeitura de Jaru e viabilizada por emenda destinada pelo deputado estadual Edevaldo Neves, atendendo a uma indicação do vereador Celiandro Marrom.
O prefeito Jeverson Lima explicou que diversas ruas do município estão sendo asfaltadas graças à parceria e alinhamento com diversos parlamentares. “Muito obrigado deputado Edevaldo, por somar com o desenvolvimento de Jaru", agradeceu.
Ainda conforme o prefeito, com o envio do recurso, a Prefeitura consegue adquirir os insumos para a pavimentação e realiza a obra com equipe e maquinário próprios.
