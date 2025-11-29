Prefeitura anuncia a continuidade e ampliação das cirurgias gerais e ginecológicas já agendadas para a população

Publicada em 29/11/2025 às 09h39
A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), anuncia a continuidade e ampliação das cirurgias gerais e ginecológicas já agendadas para a população. A medida é possível graças ao investimento de R$ 2 milhões, destinado pelo senador Jaime Bagattoli, reforçando o compromisso com a manutenção e fortalecimento da assistência em saúde no município.
Com o novo aporte financeiro, a SEMSAU assegura a execução dos procedimentos previstos, evitando interrupções e reduzindo o tempo de espera dos pacientes que dependem da rede pública. Os recursos permitirão a contratação de serviços especializados, aquisição de materiais e otimização da estrutura necessária para a realização das cirurgias.
A continuidade das cirurgias contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Ariquemes, garantindo atendimento mais ágil, humanizado e resolutivo. Para a gestão municipal, o investimento representa um avanço importante na consolidação de um sistema de saúde eficiente, que prioriza o cidadão e reforça o cuidado integral.
DECOM/PMA
Comentários
Seja o primeiro a comentar!