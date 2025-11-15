Prefeitura acompanha diligências da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal em Jaru-Uaru

Publicada em 15/11/2025 às 08h22
Na última quinta-feira, 13, a Prefeitura de Jaru, representada pelo prefeito Jeverson Lima e vice-prefeito Grécio Benedito, participou das diligências realizadas no distrito de Jaru Uaru pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal.
Na ocasião, a comissão ouviu produtores e reuniu evidências para agregar ao relatório que será apresentado em Audiência Pública no Senado. O prefeito Jeverson Lima declarou seu apoio aos produtores rurais e afirmou que irá acompanhar pessoalmente o andamento de todo o processo. “Não vamos permitir que injustiças aconteçam e que pessoas de bem sejam prejudicadas, por isso, lutaremos pelos direitos dos pequenos produtores”, disse.
Participaram da mobilização os senadores Marcos Rogério, Jaime Bagattoli e a presidente da CDH, senadora Damares Alves, além dos deputados federais Lúcio Mosquini, Maurício Carvalho, Dr. Fernando Máximo, deputados estaduais Dr. Luís do Hospital, Dra Thaissa Souza e Ezequiel Neiva, e ainda a presidente da Câmara de Vereadores Tatiane da Saúde, e os vereadores Marcão de Tarilândia, Suhelen Fernanda, Sthella Almeida, Chiquinho do Cacau, João Paulo do DER, prefeitos e vereadores de cidades vizinhas, presidentes de associações rurais, comerciantes locais, entre outros apoiadores.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!