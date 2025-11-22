Prefeitura abre processo seletivo para médico veterinário; inscrições vão até a próxima terça-feira (25)
Por Assessoria
Publicada em 22/11/2025 às 08h19
A Prefeitura de Jaru publicou nesta sexta-feira (21) o edital de processo seletivo simplificado para o cargo de médico veterinário, com carga horária de 40h e lotação na Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente – Semeagro.

As inscrições ficam abertas até as 23h59min da próxima terça-feira (25), e devem ser feitas virtualmente, no endereço eletrônico disponibilizado no edital. Não há possibilidade de prorrogação do prazo.

O edital contempla o preenchimento de uma vaga e pode ser acessado clicando no link abaixo: 

https://transparencia.jaru.ro.gov.br/.../testeseletivo/

Clique aqui e preencha o formulário de inscrição:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfCCHqoyqyifO.../viewform

