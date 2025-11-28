Prefeito anuncia bonificação extraordinária de R$ 1 mil para servidores de Vilhena

Publicada em 28/11/2025 às 08h58
O prefeito Flori Cordeiro anunciou, nesta quinta-feira, que os servidores efetivos e comissionados da Prefeitura de Vilhena receberão uma bonificação extraordinária de R$ 1 mil, a ser paga no mês de dezembro. A medida tem como objetivo reconhecer o trabalho realizado ao longo do ano e valorizar o papel essencial dos servidores na prestação de serviços públicos à população.
De acordo com o prefeito, a concessão da bonificação só foi possível graças ao equilíbrio fiscal e a economia no cofre municipal. “Tomamos essa decisão porque Vilhena está com as contas organizadas e com mais de R$ 80 milhões em obras sendo executadas pela cidade. Isso é resultado de uma gestão responsável, que cuida das pessoas sem descuidar das finanças públicas”, destacou Flori.
A Prefeitura informou que um Projeto de Lei Ordinária já está sendo elaborado e encaminhado à Câmara Municipal, que analisará e votará a proposta. O texto trará todos os detalhes sobre o pagamento da bonificação, incluindo os critérios formais e demais disposições legais. O município conta hoje com três mil servidores na folha de pagamento.
Em suas redes sociais, ao fazer o anúncio, o prefeito destacou ainda a economia que o município fez com a folha de pagamento nos últimos anos. “Pegamos Vilhena gastando mais da metade do que arranca de 110 mil pessoas em impostos em salário. Com rigor e administração abaixamos isso para níveis históricos (de 55,60% da arrecadação para 37,32%), onde poucas cidades do Brasil se encontram. A sobra está pagando os investimentos no município”, explicou.
Ele ainda enfatizou que os avanços do município também são resultado da disciplina dos servidores públicos, por isso já está em contato com o Sindicato para recomposições salariais. “A saúde financeira nos permite isso sem que tenhamos prejuízo em nada. As contas estão absolutamente em dia. Além disso, é claro, a bonificação agora aquece o comércio e ajuda no Natal, aniversário de Nosso Senhor”, destacou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!