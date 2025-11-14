Prefeito Aldo Júlio autoriza obra de pavimentação da Avenida Geraldo Dias Fiuza no Bairro Cidade Alta

Publicada em 14/11/2025 às 09h09
O prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio, assinou nesta quinta-feira (13) a ordem de serviço para a implantação de pavimentação asfáltica e drenagem da Avenida Geraldo Dias Fiuza, no Bairro Cidade Alta. O investimento de R$ 1.475.000,00 e prazo de 120 dias para conclusão.
O recurso para a execução do projeto foi liberado pelo deputado federal Coronel Chrisóstomo, em parceria com a Prefeitura de Rolim de Moura. O investimento representa mais um avanço nas ações de infraestrutura urbana e no compromisso da atual gestão em melhorar a mobilidade e a qualidade de vida da população.
O prefeito Aldo Júlio destacou que o poder público está atento às demandas da comunidade e reafirmou o compromisso de continuar investindo em obras estruturantes.
“A Avenida Geraldo Dias Fiuza sofria há muito tempo com o acúmulo de água em dias de chuva, o que em alguns momentos tornava o trecho intransitável. Nosso objetivo é acabar com esse problema de vez. Essa é mais uma obra importante que estamos realizando com planejamento e responsabilidade. É mais um compromisso que vamos honrar com a nossa comunidade”, afirmou o prefeito Aldo Júlio.
O secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Ezequiel Cassol afirmou que os trabalhos seguem dentro do planejamento da administração municipal, priorizando vias estratégicas e de grande circulação, que promovem mais segurança, conforto e desenvolvimento para Rolim de Moura.
