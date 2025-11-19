Prefeito Affonso Cândido faz entrega de 100 títulos definitivos de propriedades

Publicada em 19/11/2025 às 14h15
O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), participou, na quarta-feira (19), da entrega de 100 títulos definitivos de propriedades urbanas. O trabalho foi coordenado pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação (Semurfh) com o apoio de outros órgãos municipais.
“Hoje, nós temos mais de 13 mil pessoas que aguardam pelo título definitivo do lugar onde elas moram. Isso 48 anos depois de nos tornamos um município. Minha administração trabalha com o compromisso de zerar esse déficit, porque implantamos o Regulariza Jipa, que vai até aos bairros para cadastrar os terrenos”, lembrou Affonso Cândido.
De acordo com o prefeito, o programa é o primeiro passo para se chegar ao título definitivo. “E com esse objetivo estamos buscando parcerias com o Ministério Público de Rondônia, o governo estadual e a Assembleia Legislativa, para dar agilidade ao processo, por sabermos que é possível, quando se quer”, acrescentou.
A dona de casa, Nilma de Marchi, residente no bairro Dom Bosco (1º distrito), recebeu o título definitivo das mãos do prefeito. “Meu marido deu entrada no documento, em 2013, mas ele faleceu em 2018. Desde então, eu estou aguardando para ter o direito daquilo que é meu. Hoje, chegou esse dia de ser dona da casa em que eu moro”, admitiu.
Segundo o secretário da Semurfh, Antônio Marcos dos Santos, o Fuskão, o ato simbólico representa o trabalho contínuo de dezenas de servidores da pasta. Ele afirmou que as 100 primeiras pessoas a receber os títulos residem em, ao menos, 10 bairros dos dois distritos da cidade.
“Desde o início da administração do prefeito Affonso Cândido, assumimos a meta de zerar esse déficit. Iniciamos a reestruturação da secretaria, com a compra de veículos, tablets e drones [com emenda do deputado Nim Barroso (PSD)] para nos ajudar neste processo. Agora, estamos apresentando o resultado da confiança depositada em nós e nos investimentos”, afirmou Fuskão.
A aposentada Marli Aparecida Eller, moradora do bairro JK (2º distrito), disse que esperava pelo documento desde 2000. “Demorou, mas chegou o título definitivo da minha casa. Estou muito feliz por estar aqui, hoje, estou recebendo das mãos do prefeito. Ele me prometeu no começo deste ano e está cumprido agora”, lembrou.
