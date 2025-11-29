Praça Durvalino de Oliveira será interditada temporariamente para finalização da estrutura do Natal de Luz

Publicada em 29/11/2025 às 09h34
A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Coordenação do Natal de Luz, informou que a Praça Durvalino de Oliveira estará interditada para uso público a partir desta quinta-feira (27) até as 19h desta sexta-feira (28), horário previsto para a abertura oficial do Natal de Luz 2025.
Segundo a coordenação, a interdição é fundamental para garantir a segurança de todos enquanto as equipes trabalham intensamente na montagem da estrutura, ajustes elétricos e instalação das decorações que compõem o evento. No local, profissionais atuam com equipamentos, fiações e materiais sensíveis, o que torna o ambiente inadequado para a circulação de pessoas não autorizadas.
A Prefeitura reforça o pedido para que a população respeite a interdição e evite acessar a praça até que os trabalhos sejam concluídos. O fluxo de moradores durante a preparação pode causar acidentes e comprometer a qualidade e o andamento dos serviços.
A Administração Municipal agradece a compreensão dos munícipes e destaca que todo o esforço visa proporcionar uma abertura segura, organizada e iluminada do Natal de Luz.
