Porto Velho realiza I Fórum Comunitário do Selo Unicef e avança na defesa dos direitos de crianças e adolescentes

Porto Velho realizou, na manhã de terça-feira (26), no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), o I Fórum Comunitário do Selo Unicef – edição 2025–2028. O encontro marca mais um passo após a adesão do município ao Selo, firmada em maio de 2025, iniciativa que estimula o avanço das políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes nas áreas de educação, saúde, assistência social, proteção, inclusão e participação cidadã.
Durante o evento, houve um momento cultural que contou com apresentação do Grupo de Dança IncluDança, da Escola Tancredo Neves, localizada na zona Sul da cidade. Formado por crianças com deficiência como, síndrome de down, autista, TDAH e baixa visão - o grupo apresentou coreografias treinadas voluntariamente pelo professor Luper Dias.
O Fórum é uma das grandes etapas do projeto Selo Unicef. O evento é um espaço de planejamento participativo, troca de informações e diálogo entre diversos membros da comunidade sobre políticas públicas municipais voltadas para a infância e adolescência.
O objetivo foi aprovar o Plano de Ação Municipal pelos Direitos de Crianças e Adolescentes, documento que orientará as ações do município durante todo o ciclo do Selo. O plano é construído a partir de diagnóstico inicial e articulado com a participação da população.
A secretária adjunta da Semias, Tércia Marília, representando o prefeito Leo Moraes e a secretária Lucília Muniz de Queiroz, destacou o compromisso da gestão:
“Porto Velho ainda enfrenta desafios profundos nas áreas de saúde, educação, proteção social e garantia de direitos. Trabalhamos diariamente para enfrentá-los com coragem e determinação. O Selo Unicef organiza e fortalece o que já estamos fazendo: cuidar da infância com seriedade.”
Já a juíza da Vara de Proteção à Infância e Juventude da Comarca de Porto Velho, Kerley Regina Ferreira de Arruda Alcântara, ressaltou o caráter estratégico do Plano de Ação:
“A construção e aprovação do Plano Municipal de Ação dos Direitos da Criança e do Adolescente é um passo essencial e estratégico. É o diagnóstico consistente elaborado com a participação social qualificada. A presença de cada pessoa aqui, demonstra que Porto Velho está verdadeiramente comprometida com esse processo. Que esse Fórum seja um espaço livre, democrático, produtivo, onde cada voz seja reconhecida como especial para desenhar o futuro que desejamos para nossas crianças e adolescentes. Coloco-me à disposição para contribuir no que é necessário”, disse a juíza.
O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, anunciou a previsão de médicos pediatras nas quatro UPAs até janeiro de 2026, além das obras do novo Ana Adelaide com pronto atendimento pediátrico e da nova maternidade. “Essas entregas representam um grande avanço para a rede de saúde. Garantir os direitos da criança é fundamental para a certificação do Selo Unicef e para o cuidado integral que nossas famílias merecem”, afirmou.
A representante dos adolescentes no Fórum, Anair Sá, também reforçou a importância da participação juvenil: “É uma honra representar os adolescentes de Porto Velho. Desejo que sejamos protagonistas na defesa dos nossos direitos, com apoio de familiares, amigos e profissionais que acreditam em nosso potencial.”
A Secretaria Municipal de Educação foi representada por Rosemari Garci, mobilizadora do Selo na Semed. Também participou a equipe do Núcleo Ampliado de Saúde Indígena (Nasi), representando o (Distrito Sanitário Especial Indígena de Porto Velho (DSEI/PVH).
Nesta edição, o Selo Unicef destaca a equidade étnico-racial, ampliando a visibilidade de crianças e adolescentes indígenas, negros e em situação de vulnerabilidade. Além disso, a certificação exige dois fóruns: o I Fórum Comunitário, realizado no início da edição, e o II Fórum, que ocorrerá ao final do ciclo.
A articuladora do Selo Unicef em Porto Velho, Marina Falcão, reforçou a importância do trabalho conjunto: “Nosso papel é mobilizar todas as áreas — saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, lazer e sociedade civil — para atingirmos as metas estabelecidas. As crianças e adolescentes são o centro desse trabalho, e os resultados só virão com a contribuição de todos.”
SELO UNICEF
O Selo Unicef é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), criada há mais de 25 anos, com o objetivo de fortalecer políticas públicas municipais voltadas à infância e adolescência. Ele reconhece os municípios que mais se destacam na promoção de direitos como saúde, educação, proteção contra violência e participação social.
Cada ciclo do Selo dura quatro anos, acompanhando o mandato municipal. Os municípios que aderem voluntariamente ao programa devem participar de capacitações e formações técnicas oferecidas pelo Unicef; elaborar e executar um plano de ação intersetorial; mobilizar a comunidade local, incluindo adolescentes e conselhos municipais; e monitorar e melhorar indicadores sociais relacionados à infância e adolescência.
Os objetivos principais do Selo Unicef é fortalecer políticas públicas municipais voltadas à infância; reduzir desigualdades sociais em regiões vulneráveis; promover a participação cidadã, especialmente de adolescentes; e contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).
