Porto Velho realiza campanha antirrábica no dia 29 de novembro

Publicada em 27/11/2025 às 11h22
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), promove, no próximo dia 29 de novembro, a Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos. A ação acontecerá das 8h às 17h30, em 95 postos distribuídos por toda a cidade, e integra as estratégias de proteção à saúde pública e de prevenção contra a raiva, doença considerada grave e quase sempre fatal.
De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde da Semusa, responsável pela campanha, a vacinação anual é a única forma eficaz de evitar a circulação do vírus da raiva entre animais e humanos. Por isso, a participação dos tutores é essencial para manter o município livre da doença. “Quanto maior a cobertura vacinal, menor o risco de transmissão e de situações de emergência”, ressaltou o departamento.
Podem receber a dose cães e gatos a partir de 3 meses de idade e sadios, sem necessidade de documentos ou comprovação prévia de vacinação. Basta que o tutor procure o ponto de vacinação mais próximo de sua residência durante o dia da campanha.
A Semusa destaca que manter a vacinação em dia é um ato de responsabilidade e cuidado que protege não apenas os animais de estimação, mas toda a comunidade. “Cuidar da saúde do seu pet é também cuidar da saúde de todos”, reforça a secretaria.
PONTOS DE VACINAÇÃO – CAMPANHA DE 29 DE NOVEMBRO

ESCOLAS MUNICIPAIS
ESCOLAS MUNICIPAIS
E.M.E.F. São Pedro
ESC. MUN. Antônio Ferreira
Escola Municipal Meu Pequeno Jones
Escola Municipal Nações Unidas
Escola Municipal Maria Isaura Costa e Cruz
Escola Municipal Cosme Damião
Escola Municipal Rio Madeira
Escola Municipal Rio Madeira – Extensão II
Escola Municipal Pé de Murici
Escola Municipal Pedro Tavares Batalha
Escola Municipal Senador Olavo Pires
Escola Municipal Tarumã
Escola Municipal Ens. Fund. João Ribeiro Soares
Escola Municipal Flamboyant
Escola Municipal Profª Estela de Araújo Compasso
Escola Municipal Pingo de Gente
Escola Municipal Progresso
Escola Municipal Joelma Rodrigues dos Santos
Escola Municipal Ely Bezerra
E.M.E.F. Joaquim Vicente Rondon
E.M.E.F. Pequenos Talentos
E.M.E.F. Moranguinho
Escola Municipal Dr. Tancredo de Almeida Neves
Escola Municipal Estrela do Amanhã
Escola Municipal Raimundo Augustinho da Silva
Escola Municipal 12 de Outubro
Escola Municipal Profº Francisco Marto
Escola Municipal Darwich Zacarias
Escola Municipal de Ens. Fund. Vista Alegre
Escola Municipal Ens. Fund. Flor do Piquiá
Escola Municipal Santa Margarida
Escola Municipal Prof. Waldey Marcião Menezes
Escola Municipal Manoel Aparicio Nunes Almeida
Escola Municipal Broto do Açaí
Escola Municipal Elenilson Negreiros
Escola Municipal São Miguel
Escola Municipal Engº Walmer Adão Denny Siqueira
Instituto Municipal de Educação – Escola Padrão
ESCOLAS ESTADUAIS
Escola Estadual 21 de Abril
Escola Estadual Rio Branco
Escola Estadual Murilo Braga
Escola Estadual Duque de Caxias
Escola Estadual São Sebastião I
Escola Estadual Antônio Rebelo das Chagas
Escola Estadual Major Guapindaia
Escola Estadual Brasília
Escola Estadual José Otino de Freitas
Escola Estadual Roberto Duarte Pires
Escola Estadual Eloísa Bentes Ramos
Escola Estadual Juscelino Kubitschek
Escola Estadual Araújo Lima
Escola Estadual Orlando Freire
E.E.E.F.M. Maria Carmosina Pinheiro
E.E.E.F.M. Risoleta Neves
E.E.E.F. Marcos Freire
Escola Estadual Gov. Jorge Teixeira
Escola Estadual Jorge Vicente Salazar dos Santos
Escola Estadual Padre Mario Castagna
Escola Estadual Eduardo Lima e Silva
Escola Estadual Sebastiana L. Oliveira
Escola Estadual Dom Pedro I
Escola Estadual Hélio Nunes Botelho
Escola Estadual Franklin Roosevelt
Escola Estadual Flora Calheiros Cotrin
Escola Estadual Luiz Soares de Cássia
Escola Estadual Jânio da Silva Quadros
Escola Estadual Mariana
Escola Estadual Oswaldo Piana
Escola Estadual Cap. Claúdio Manoel da Costa
Escola Estadual Jesus Bulamarque Hosanah
Escola Estadual João Bento da Costa
Escola Estadual Ulisses Guimarães
E.E.E.M. Bela Vista (ponto da campanha)
UNIDADES DE SAÚDE
U.S.F. Aponiã
U.S.F. Osvaldo Piana
U.S.F. Ronaldo Aragão
U.S.F. Renato Medeiros
U.B.S. Santo Antônio
U.B.S. Areal da Floresta
Centro de Saúde Nova Floresta
IGREJAS E TEMPLOS
Igreja Santo Expedito
Igreja Católica Santa Paulina
Comunidade Católica Santo Antônio
Associação Porto Cristo
ASSOCIAÇÕES, ENTIDADES E RESIDÊNCIAS
Associação dos Idosos do Aeroclube
Associação dos Moradores do Bairro Castanheira
Residência Sra. Neia Nogueira Garcia
Residência da Mãe do Sr. Renato
Associação dos Moradores Jardim Santana
Vila da Eletronorte
D.C.Z
OUTROS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Praça Céu
Escola de Música Municipal Francisco Lázaro dos Santos – LAIO
Quadra Poliesportiva do Bairro Nacional
