Porto Velho abre patinação no gelo gratuita neste sábado na Vila Natalina

Publicada em 29/11/2025 às 10h49
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Emdur, prepara novas atividades do Natal Porto Velho Luz – Uma Cidade Encantada, iniciado em 21 de novembro no Parque da Cidade e já movimentando grande público.
A edição deste ano inclui a Casa Temática do Papai Noel, praça nevada, passeios de trem e espaços interativos voltados para todas as idades. A programação deste sábado (29) recebe o domo de patinação no gelo, aberto ao público sem cobrança. O uso dos equipamentos seguirá organização por horários agendados e contará com equipe técnica.
“A proposta é oferecer atividades acessíveis e bem organizadas para quem visita a Vila Natalina”, afirmou Léo Moraes, prefeito de Porto Velho.
PROGRAMAÇÃO – SÁBADO (29/11)
16h00 – Abertura dos portões
16h30 – Show de Patinação no Gelo com participação dos personagens Elsa, Olaf e Anna
17h00 – Painel especial para transmissão do jogo na Vila Natalina
17h00 – Início da patinação para inscritos (acesso conforme horário agendado)
22h30 – Encerramento da última turma
