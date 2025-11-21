Pontão de Cultura Associação Diversidade Amazônica promove oficinas de fotografia e rodas de conversa

Publicada em 21/11/2025 às 09h30
O Pontão de Cultura Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA) iniciou, neste mês de novembro, o projeto “Oficina de Fotografia Lentes da Periferia: Cultura e Expressão”, voltado a estudantes de Vilhena (RO). A iniciativa acontece no Colégio Cívico Militar Almirante Tamandaré, localizado no bairro Cristo Rei, e oferece atividades formativas que unem arte, educação e valorização da cultura local.
De acordo com a presidente da ACEMDA, Andréia Machado, a programação será realizada nesta sexta-feira (21) e inclui duas oficinas de fotografia — com aulas teóricas e práticas conduzidas pelo fotógrafo Washington Kuipers — além de duas rodas de conversa que serão mediadas pelo sociólogo Marcio Guilhermon. Ao todo, 50 alunos participarão das atividades e receberão certificado ao final da formação.
Segundo Andréia Machado, o projeto tem como propósito fortalecer a formação cultural dos estudantes e ampliar o acesso à expressão artística dentro do ambiente escolar. “Nosso objetivo é promover ações que valorizem a cultura de Vilhena e estimulem a criatividade e o olhar artístico dos estudantes, professores e servidores das escolas públicas”, afirmou.
As atividades integram a contrapartida do Edital nº 02/2025 – Subsídios para Manutenção de Espaços Culturais, promovido pela Fundação Cultural de Vilhena, com recursos do Governo Federal, repassados pelo Ministério da Cultura por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), no qual a ACEMDA foi contemplada.
Andréia destaca que iniciativas como essa fortalecem a formação cultural no município.
“Somos muito gratos pela oportunidade de desenvolver ações que ampliam o acesso à cultura e à formação artística em nossa comunidade”, declarou a presidente.
A ACEMDA segue comprometida em desenvolver projetos que contribuam para o acesso à cultura, à educação e à construção de identidades por meio da arte nas comunidades de Vilhena.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!