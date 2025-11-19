Pimenta Bueno recebe pela 2ª vez neste ano serviços essenciais itinerantes ofertados pelo Rondônia Cidadã

Publicada em 19/11/2025 às 14h26
Em mais uma edição do programa Rondônia Cidadã, a ser realizada no município de Pimenta Bueno, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e instituições parceiras, colocará à disposição da população serviços essenciais, como emissão da nova Carteira de Identidade, do Passe Livre, solicitação de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Salário Maternidade, entre outros nas áreas da assistência social, saúde, agrícola, trânsito, geração de emprego e assistência jurídica. O atendimento vai acontecer no sábado (22), das 8h às 16h; e no domingo (23), das 8h às 12h, na Escola Estadual Anisio Serrão de Carvalho, localizada na Avenida Costa e Silva, nº 321, Bairro Alvorada.
Na edição do último fim de semana, no distrito de Migrantinópolis, pertencente ao município de Novo Horizonte d’Oeste, foram realizados 2.535 atendimentos nas áreas ofertadas.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa tem sua importância para os cidadãos pelo formato de atendimento itinerante. “Isso faz com que seja ampliado o alcance da população às políticas públicas de várias secretarias e órgãos parceiros, aproximando e tornando mais fácil o acesso a uma vasta quantidade de serviços essenciais”, evidenciou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, reforça que a cada edição o número de atendimento aumenta, o que revela a necessidade de cada vez serem colocados mais próximos da população os serviços do Rondônia Cidadã que são levados para cada município, conforme a demanda.
Esta será a edição de número 130 realizada em todo o estado, que resultaram em 204.594 atendimentos em diversas áreas; e será a terceira a ser realizada no município de Pimenta Bueno. Na primeira edição em fevereiro de 2022, foram 463 atendimentos e na segunda dia 8 e 9 de agosto deste ano, com formato diferenciado, à noite, foram 1.751.
PROXIMAS EDIÇÕES
As próximas edições contemplarão 5 distritos de Porto Velho, começando dia 26 de novembro por Nova Califórnia, Extrema (27), Vista Alegre do Abunã (28), Abunã (29) e Vila da Penha (30).
