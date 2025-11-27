Publicada em 27/11/2025 às 14h32
O governo de Rondônia destinou para Pimenta Bueno, investimentos para reforçar os serviços de saúde pública, ampliar atendimentos e fortalecer os programas executados no município. Os investimentos garantem mais eficiência nos atendimentos, maior capacidade de resposta e melhoria direta na qualidade dos serviços oferecidos à população, com objetivo de fortalecer toda a rede, ampliar o acesso e garantir que cada cidadão receba assistência digna e eficaz.
Os repasses contemplam investimentos diretos e cofinanciamentos voltados ao fortalecimento dos programas estaduais de saúde, além de recursos provenientes de emendas parlamentares e repasses discricionários. Entre os programas estão:
OPERA RONDÔNIA
Em 2022, Pimenta Bueno recebeu R$ 779.086,43 por meio do programa Opera Rondônia, permitindo a realização de cirurgias como:
Colecistectomia;
Hemorroidectomia;
Hernioplastias (epigástrica, incisional, inguinal, crural, recidivante e umbilical);
Histerectomia total; e
Exérese de cisto sacro coccígeo.
O programa tem reduzido filas de espera, ampliado o número de procedimentos eletivos e melhorado a resolutividade da rede municipal, oferecendo cirurgias de baixa e média complexidade com mais agilidade.
COMPARTILHANDO SAÚDE
Em 2023, o programa Compartilhando Saúde destinou R$ 2.359.139,22 ao município, ampliando consultas especializadas, exames e atendimentos de média e alta complexidade. Com isso, mais usuários são atendidos dentro do próprio município, evitando deslocamentos desnecessários.
COFINANCIAMENTOS EM SAÚDE
Entre 2019 e 2023, os cofinanciamentos somaram R$ 421.117,04, contemplando:
Atenção Primária à Saúde (APS) – fortalecendo unidades básicas, equipes de Estratégia Saúde da Família e ações preventivas;
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional PNAISP – garantindo atendimento integral às pessoas privadas de liberdade.
FARMÁCIA BÁSICA
Entre 2024 e 2025, Pimenta Bueno recebeu R$ 108.067,96 para fortalecer e estruturar a Farmácia Básica, garantindo estoque regular de medicamentos essenciais para hipertensão, diabetes, saúde da mulher, doenças crônicas e ações preventivas.
MELHORIAS ESTRUTURAIS
Entre os investimentos do governo estão as emendas parlamentares destinadas à compra de equipamentos, melhorias estruturais e fortalecimento da rede municipal. Os repasses discricionários contribuem para o custeio, assegurando a continuidade dos serviços, gerando mais atendimentos e resultados para a população.
Com os investimentos repassados pelo governo de Rondônia, Pimenta Bueno registra avanços importantes, como:
Ampliação das consultas especializadas;
Redução de filas para exames e procedimentos;
Realização de cirurgias eletivas por meio do Opera Rondônia;
Fortalecimento da Atenção Primária;
Acesso ampliado a medicamentos e serviços essenciais.
De acordo com o titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Ribeiro da Rocha, o governo de Rondônia tem atuado para fortalecer os programas estaduais e garantir repasses que sustentem a rede municipal. “Os investimentos direcionados para Pimenta Bueno representam a consolidação de políticas públicas importantes, como o Opera Rondônia, Compartilhando Saúde e o reforço à Atenção Primária. Estamos trabalhando para que os municípios tenham condições de atender cada vez mais e melhor”, afirmou.
