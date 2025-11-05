Pimenta Bueno encerra JIR 2025 com destaque e celebra conquistas em noite de premiação

Publicada em 05/11/2025 às 14h37
O Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2025 chegaram ao fim, e Pimenta Bueno brilhou nas competições, conquistando o 4º lugar geral entre os municípios participantes. Com 228 pontos somados, a cidade reafirmou sua força esportiva e consolidou-se como uma das principais potências do estado.
Entre os destaques, Pimenta Bueno garantiu o 1º lugar geral nas modalidades: Atletismo Feminino, Capoeira Feminina, Capoeira Masculina, Futebol Society Masculino e Judô Feminino. Resultados expressivos também vieram com o Atletismo Masculino e o Basquetebol Masculino, ambos em 2º lugar geral, e o Futsal Masculino, que alcançou 3º lugar.
Na noite da última quarta-feira (29/10/25), a Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da AMPIB (Autarquia Municipal de Esporte, Cultura e Turismo), recepcionou os atletas que representaram o município no JIR 2025, e realizou a entrega simbólica dos troféus que foram conquistados. O evento reuniu servidores, atletas e autoridades municipais em clima de integração e reconhecimento, encerrando um ano de grandes conquistas para o esporte local.
Com o sucesso da participação no JIR, a Prefeitura de Pimenta Bueno reforça seu compromisso com o incentivo ao esporte, valorizando o talento dos atletas e preparando o município para novos desafios em 2026.
