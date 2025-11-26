PF apura fraudes em consignados vinculados ao SAAE de Cacoal e cumpre mandados em Rondônia e outros estados

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/11/2025 às 11h41

Porto Velho, RO – A Polícia Federal iniciou, nesta quarta-feira (26), uma ação para esclarecer irregularidades em empréstimos consignados relacionados ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Cacoal. A apuração foi aberta após instituições financeiras comunicarem inconsistências em contratos que, segundo os registros oficiais, foram assinados entre setembro e novembro de 2022. O SAAE é uma autarquia vinculada ao município de Cacoal e integra a estrutura administrativa da Prefeitura, atualmente sob gestão de Adaílton Fúria, do PSD.

De acordo com a PF, os investigados utilizaram documentos falsos e informações funcionais simuladas para se apresentarem como servidores do SAAE. Essa condição permitia acessar margens consignáveis e contratar empréstimos que eram efetivados em agências da Caixa Econômica Federal no Distrito Federal, enquanto os contratantes residiam em municípios de Rondônia.

As informações fornecidas pelo SAAE indicaram problemas em nove contratos, incluindo uso de dados falsos e identificação de pessoas que não integravam o quadro da autarquia. As investigações apontam que o esquema envolvia inserção de dados em sistemas de consignação, movimentações financeiras consideradas atípicas e transferência de valores a terceiros.

O prejuízo identificado até o momento supera R$ 1,2 milhão, valor próximo ao montante de bens sequestrados por determinação judicial. A 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia autorizou o cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão e o sequestro de R$ 1.291.644,71.

As ordens foram executadas em Porto Velho, Cacoal, Vilhena e Sorocaba, além de diligências ligadas às operações bancárias realizadas no Distrito Federal.

O material recolhido na Operação Espelho de Papel será utilizado para aprofundar a análise do fluxo financeiro e das etapas de contratação.