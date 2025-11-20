Pelo menos 3 mortos e 15 feridos em ataques israelenses na Faixa de Gaza

Publicada em 20/11/2025 às 09h21
A Defesa Civil, que atua sob controle do Hamas, informou que três pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas após um bombardeio israelense atingir uma casa na área de Bani Suhaila, a leste de Khan Yunis, por volta das 04h00, no horário local.
Hamas e Israel trocam acusações sobre violações do cessar-fogo que entrou em vigor há um mês.
Procurado pela agência AFP, o Exército israelense afirmou que está investigando o ataque.
Segundo uma fonte do Ministério do Interior de Gaza, também sob controle do Hamas, os bombardeios aéreos cessaram às 05h00, no horário local, mas a artilharia israelense seguia ativa na região de Khan Yunis.
A guerra na Faixa de Gaza começou em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas lançou um ataque contra Israel, deixando mais de 1.200 mortos e cerca de 250 reféns. As operações israelenses em Gaza já resultaram em mais de 69 mil mortos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!