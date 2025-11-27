Passagem de ciclone causa mortes e inundações generalizadas em países do Sudeste Asiático

Publicada em 27/11/2025 às 15h16
A passagem de um ciclone tropical provocou inundações generalizadas e deslizamentos de terra em vários países do Sudeste Asiático e deixou muitas vítimas fatais.
Após uma semana de fortes chuvas, nesta quinta-feira (27), autoridades da ilha de Sumatra, na Indonésia, informaram que o número de mortos já chegou a 61. Já na Tailândia, foram confirmadas, até o momento, 55 mortes.
Na Malásia, por onde a tempestade passou antes, 2 pessoas morreram e 34 mil tiveram que ser evacuadas, mas o número pode subir ainda porque o governo local emitiu novos alertas, nesta quinta, para chuvas fortes.
A tempestade começou há cerca de uma semana na região e as enchentes chegaram a atingir até 2 metros de altura.
Em Hat Yai, a quinta maior cidade da Tailândia, milhares ficaram ilhados e, na última sexta-feira (21), choveu 335 mm em apenas 24 horas, o maior índice diário em 300 anos no país.
