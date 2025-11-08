Passageira angolana morre durante voo da TAAG com destino a Maputo

Publicada em 08/11/2025 às 10h05
Uma passageira de um voo da companhia aérea angolana TAAG morreu durante a madrugada deste sábado, tendo o óbito sido declarado após a chegada a Maputo, Moçambique.
Em comunicado, a companhia informou que, durante o voo DT5781, realizado na madrugada do dia 8 de novembro, foi registrada uma emergência médica a bordo envolvendo uma passageira angolana adulta, que estava acompanhada do marido.
“Assim que a tripulação tomou conhecimento da situação de saúde da passageira, foram prestados os primeiros socorros imediatamente, e também solicitado apoio médico de emergência para a chegada”, diz a nota.
No entanto, as autoridades médico-legais de Moçambique declararam o óbito da passageira no local.
Ainda segundo o comunicado, foram realizadas diligências pelos serviços de saúde do aeroporto e perícias das autoridades de investigação a bordo da aeronave, com o objetivo de coletar evidências sobre as causas da morte.
Após a conclusão dos procedimentos legais, o avião foi devidamente higienizado e desinfetado, conforme os regulamentos aplicáveis.
“A companhia expressa as mais sinceras condolências e profundo pesar à família e aos amigos da passageira, reafirmando total colaboração com as autoridades moçambicanas e o acompanhamento de novos desdobramentos junto à família enlutada”, conclui o comunicado da TAAG.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!