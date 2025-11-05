Pagodão SA é atração na Festa do/a Servidor/a do sintero em Guajará-Mirim
Por SINTERO
Publicada em 05/11/2025 às 08h17
A Regional Mamoré do SINTERO convida todos os servidores e servidoras da educação para a Festa do(a) Servidor(a), uma noite especial de celebração e confraternização. O evento promete muita música, diversão e momentos inesquecíveis para homenagear os profissionais que dedicam seu trabalho à educação.

A programação inclui o pré-show de Hilton & Glauvinho (Teclas), seguido pela apresentação da atração nacional Pagodão SA, garantindo ritmo e alegria para todos os participantes.

O evento será realizado no Rotary Club – Av. Dr. Leverger, Serraria, Guajará-Mirim, com início a partir das 20h. O SINTERO reforça o convite e espera a presença de todos e todas para celebrar esta noite especial. 

