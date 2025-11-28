Organização no Parque da Cidade garante mais segurança no Natal Porto Velho Luz

Publicada em 28/11/2025 às 16h17
Ynaiara Ferreira, sargento da Força Aérea e moradora da Vila Militar, esteve no Parque da Cidade com o marido e os filhos e destacou a melhora significativa na organização do trânsito. “Está muito bem realizada pela Prefeitura. Foi boa, foi muito boa. Normalmente, quando a gente vai passar por aqui fica difícil, o movimento intenso, o fluxo de carro, moto, bicicleta é muito grande, e só pelo fato de a gente conseguir deixar o sinal acessível já foi de grande ajuda, ficou muito melhor.”
Durante os dias de funcionamento do Natal Porto Velho Luz, a Prefeitura de Porto Velho reforçou a presença das equipes da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran) para orientar motoristas e pedestres. Neste ano, mudanças importantes foram implementadas nas vias próximas ao Parque da Cidade, com foco na segurança e acessibilidade de todos.
O agente de trânsito Ardaia explica que a equipe da Semtran se dedicou ao máximo para garantir que todos pudessem circular com tranquilidade.
“A equipe da Semtran se dedicou ao máximo pra garantir a acessibilidade da população. Aonde foi feito, tem a questão das botoeiras aqui na frente: o pedestre sempre vai se sentir seguro. Aperta, aí vai ficar verde pra atravessar, e assim o pedestre atravessa com maior segurança. A questão de cadeirantes, a questão dos autistas, pessoas com PCD, elas têm acesso também aqui ao parque, a gente vai estar auxiliando todas as noites.”
Ele reforça ainda as mudanças no fluxo de algumas vias:
Evento funciona todos os dias, das 17h às 23h
“A Rua Civilização, no caso, segue apenas no sentido Calama–Pinheiro Machado, enquanto a Rua Bela funciona no sentido Pinheiro Machado–Calama. Nas noites de sexta, sábado e domingo, a Rua Bela fica interditada até a Rua Argentina. Atrás do Parque da Cidade também há vagas de estacionamento, cujo acesso ocorre pela Avenida Calama, entrando posteriormente na Rua Civilização. Ao todo, são vagas para dois mil veículos.”
O prefeito Léo Moraes destacou que “a colaboração da população é essencial para manter a mobilidade fluindo com segurança durante os dias do evento. O trabalho integrado das equipes foi planejado para garantir conforto e tranquilidade a todas as famílias que visitam o Parque da Cidade no período natalino.”
O Natal Porto Velho Luz – Uma Cidade Encantada – funciona todos os dias, das 17h às 23h.
