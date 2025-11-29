OPORTUNIDADE- Agrotec transforma Pavilhão Delícias do Campo em vitrine regional

Publicada em 29/11/2025 às 10h53
José Anilson, mais conhecido como Zé Bagunça, chegou a Porto Velho diretamente de Rio Crespo para mostrar o que é produzido pela agroindústria da família. Pela primeira vez, ele trouxe a produção para expor no Pavilhão Delícias do Campo, na Agrotec, em Porto Velho, uma oportunidade que, segundo ele, amplia o alcance do seu trabalho.
“A gente foi convidado pelo pessoal do CISAM para apresentar nossos produtos. É uma grande vantagem, porque lá onde moramos é pequeno. Aqui na capital o povo conhece nossa mercadoria, nosso trabalho”, contou o produtor.
Assim como Zé Bagunça, dezenas de empreendedores rurais de vários municípios viajaram até a capital para participar da primeira edição da Agrotec. Vieram de Buritis, Jaru, Ariquemes, Rio Crespo, Primavera de Rondônia, Cacaulândia, Alta Floresta do Oeste, Vilhena, Rolim de Moura, Machadinho do Oeste, Ji-Paraná, Theobroma, Santa Luzia do Oeste, Cujubim, Espigão do Oeste, Itapuã do Oeste e também de Porto Velho, cada um trazendo sua história, seu conhecimento e a identidade do lugar onde produzem.
O espaço das agroindústrias na feira ganhou vida com sabores, cores e tradições locais. A Agrotec se apresenta como um dos principais ambientes para comercialização direta, formação de parcerias, troca de experiências e divulgação dos produtos regionais, uma vitrine que estimula avanços no setor e amplia a renda de pequenos e médios empreendedores.
O secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Ribeiro, destaca que o Pavilhão Delícias do Campo é resultado de uma construção coletiva com o CISAM. “Quando criamos esse espaço, pensamos em fomentar esse setor tão importante. O Serviço de Inspeção Municipal atua dentro do consórcio, e desde o início buscamos trazer todas as agroindústrias que fazem parte dele para expor em Porto Velho. Isso tem alavancado as vendas e mostrado para a população da capital e do estado que temos produtos de qualidade, feitos aqui. Não precisamos importar de fora”, afirmou.
Entre os expositores, há quem apresente novidades tecnológicas, como o veterinário e empresário Idevaldo Dorasio, responsável pela marca Aviron. O produtor iniciou o negócio com codornas e hoje administra um dos incubatórios mais estruturados da região.
“Começamos com a codorna e hoje temos um incubatório registrado pelo Ministério da Agricultura, com capacidade para 400 mil ovos por mês. Atendemos Rondônia, parte do Amazonas e boa parte do Acre. Trabalhamos com pintinhos, fornecemos para agropecuárias e temos todo o pacote. Estar aqui é fortalecer a marca e ampliar o alcance”, explicou.
A feira também abre espaço para reconhecer trajetórias. Durante a programação, o Prêmio Agro Top 10 – Sabores da Terra vai destacar as dez melhores agroindústrias, avaliadas pelos critérios de sabor, inovação e história, reforçando a valorização dos produtos que carregam identidade e tradição.
De Vilhena, o produtor de mel Vergílio Possebon vê a participação na Agrotec como o início de um novo ciclo para o setor. “Isso aqui é um pontapé inicial do que vai acontecer nos próximos anos. A proposta é fazer uma das maiores feiras do estado, e tem tudo para dar certo. Está bem organizado, e quem participa percebe o potencial”, afirmou.
A Agrotec 2025 é aberta ao público e integra o calendário oficial de ações de fortalecimento da agricultura familiar no município. A feira vai até 30 de novembro, das 8h às 21h, no Complexo Madeira-Mamoré, em Porto Velho.
