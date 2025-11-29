Operação Tapa-Buracos avança pelas ruas do primeiro distrito de Ji-Paraná

Publicada em 29/11/2025 às 08h58
Nesta sexta-feira, 28, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), realizou novos serviços de recuperação asfáltica em ruas do bairro Dois de Abril e da região central. A ação integra o cronograma de manutenção definido pela equipe técnica da pasta, que tem intensificado as frentes de trabalho mesmo durante o período do inverno amazônico, com o objetivo de restaurar o maior número possível de ruas e avenidas.
Os serviços contemplaram a Avenida Dois de Abril, no trecho entre a Rua Monte Castelo e a Rua dos Mineiros; a Rua dos Mineiros, entre a Dois de Abril e a Rua Dom Augusto; e a Rua Dom Augusto, entre a Rua dos Mineiros e a Rua Vinte e Dois de Novembro, no Centro.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido, alguns bairros demandam atenção especial devido ao elevado índice de umidade do período. “Estamos aproveitando cada dia de sol para atuar principalmente nas vias coletoras, que são essenciais para a mobilidade urbana. A Semosp recebe demandas diariamente, e precisamos responder com agilidade a essas ocorrências”, destacou.
Morador da Avenida Dois de Abril há mais de 40 anos, Gilson Santos comentou sobre a rápida deterioração do pavimento. “O asfaltamento de algumas ruas foi feito há menos de dois anos e já se deteriorou. A umidade da região é muito grande e, aparentemente, o serviço anterior não foi bem executado. Por isso, agora é preciso fazer tudo outra vez”, relatou.
A Prefeitura segue reforçando suas equipes para atender aos diversos bairros da cidade, com foco na recuperação de ruas. A orientação do Executivo municipal é clara: responder com eficiência a todas as solicitações encaminhadas à Semosp, seja pelos canais oficiais ou diretamente pelos moradores.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!