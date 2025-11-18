Obras de terraplanagem avançam na RO-494, na região da Zona da Mata

Publicada em 18/11/2025 às 14h59
O governo de Rondônia continua avançando em obras de infraestrutura. O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) está realizando a terraplanagem na RO-494, saindo do município de Primavera de Rondônia, na região da Zona da Mata, sentido RO-495, no município de Parecis. As equipes trabalham com máquinas em operação contínua, garantindo agilidade e eficiência na melhoria da estrada. A intervenção vai corrigir irregularidades, nivelar o solo e melhorar a trafegabilidade dos moradores, produtores rurais e veículos que dependem diariamente da via.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, manter a infraestrutura rural em condições adequadas é fundamental. “Com a obra, o governo do estado melhora o tráfego e garante que as famílias e produtores da região possam se deslocar com mais tranquilidade, fortalecendo a mobilidade das comunidades da Zona da Mata”, evidenciou.
Segundo o diretor-geral adjunto do DER-RO, Anderson Dias, o trabalho na RO-494 está avançando conforme o planejado e o objetivo é melhorar a circulação no trecho. “A equipe tem atuado com agilidade para aproveitar as condições favoráveis e garantir que a estrada ofereça mais estabilidade aos moradores e produtores que utilizam a via diariamente”, afirmou.
O coordenador de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, acompanha a execução das obras e ressaltou o ritmo acelerado das equipes. “Estamos monitorando cada quilômetro da RO-494 para assegurar a execução dos serviços de forma organizada e com eficiência. Esse esforço permite melhorar a trafegabilidade para todos da região.”
O morador da região, Hamilton Florence, trafega todos os dias na RO-494 e destacou que fica feliz com as obras de melhoria na estrada. “A gente percebe que o serviço está andando rápido. As máquinas trabalhando direto fazem muita diferença. A estrada já está ficando melhor de passar e, isso ajuda muito quem precisa escoar a produção, ir para a cidade ou transportar a família. A comunidade está satisfeita com o avanço dos trabalhos.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!