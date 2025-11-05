Número de mortos em queda de avião de carga nos EUA sobe para 9

Publicada em 05/11/2025 às 10h44
O número de mortos da queda do avião de carga de grande porte no aeroporto de Louisville, nos Estados Unidos, subiu para nove nesta quarta-feira (5), afirmou o governador do estado de Kentucky, Andy Beshear.
Segundo Beshear, o número de mortos ainda pode aumentar. Na terça à tarde, um avião da empresa UPS pegou fogo durante a decolagem e explodiu. (Leia mais abaixo)
O hospital UofL Health, para onde os feridos foram encaminhados, havia informado na manhã desta quarta que 10 pessoas ainda estavam hospitalizadas, e duas delas em estado crítico por conta das queimaduras sofridas.
Os trabalhos da equipe de resgate se estenderam por toda a noite e ainda continuam na manhã desta quinta, afirmou Beshear. Ainda não se sabe se os novos mortos anunciados pelo governador estão entre os hospitalizados ou se foram encontrados.
Avião de carga da UPS cai durante decolagem e deixa 'rastro de fogo' em aeroporto de Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos, em 4 de novembro de 2025. — Foto: Oficina 'peças e reparos de caminhão de Kentucky' via Reuters
Um novo vídeo divulgado nesta quarta-feira mostra outro ângulo da queda do avião de carga de grande porte da UPS, ocorrida no aeroporto de Louisville, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, na terça. Veja acima.
As imagens foram registradas por câmeras de segurança de uma oficina de caminhões vizinha ao aeroporto Muhammad Ali. Elas capturaram a violência do incidente e o "rastro de fogo" deixado pelo avião.
A pista do aeroporto foi reaberta para pousos e decolagens pouco antes das 10h desta quarta, no horário de Brasília, informaram a administração do aeroporto e o prefeito de Louisville, Craig Greenberg.
