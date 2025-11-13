Publicada em 13/11/2025 às 14h27
Depois de realizar 3.828 atendimentos em diversas áreas, em Guajará-Mirim, o programa estadual Rondônia Cidadã beneficiará, no próximo fim de semana, os moradores do distrito de Migrantinópolis, pertencente ao município de Novo Horizonte d’Oeste, a 504 quilômetros de Porto Velho. O atendimento à população acontecerá no sábado (15), das 8h às 16h, e no domingo (16), das 8h às 12h, na Escola Estadual Américo Brasiliense de Almeida e Melo, localizada na Rua Padre Anchieta, nº 3.219.
Durante os dois dias, serão prestados vários serviços essenciais pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e instituições parceiras, como emissão de documentos pessoais, orientação acerca de trabalho, emprego, renda, relações de consumo e jurídica, bem como nas áreas da assistência social, saúde, educação de trânsito, entre outros.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Rondônia Cidadã é um dos programas socioassistenciais que tem buscado cada vez mais atender à demanda da população, garantindo, de forma rápida e simples, o acesso a serviços básicos das áreas social, saúde, educação, segurança, entre outros. “O programa atua com várias frentes de trabalho numa ação compartilhada com vários órgãos públicos e também de outras iniciativas, ampliando assim o leque de serviços ofertados gratuitamente em um só espaço, a cada fim de semana”, evidenciou.
Como idealizadora do programa, a secretária da Seas, Luana Rocha, destacou a importância da ação por facilitar a vida de muitas pessoas, disponibilizando serviços essenciais em dois dias da semana quando todas as repartições públicas estão fechadas.
ATENDIMENTOS
Esta será a edição de número 129 realizadas em todo o estado, que resultaram em 202.059 mil atendimentos em diversas áreas; e será a segunda a ser realizada no município de Novo Horizontes d’Oeste. Na primeira em 2023 foram feitos 811 atendimentos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!