Nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do Grupo Teatral Êxodo tomam posse nesta quarta-feira

Publicada em 26/11/2025 às 14h26
O Grupo Teatral Êxodo, um dos pilares da cena cultural rondoniense, empossa sua nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal nesta quarta-feira (26/11). A cerimônia, que marca o início de um novo ciclo para o grupo, acontecerá às 19h30, no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Rondônia (Sindsef-RO).
A nova gestão, liderada pelo sócio fundador, jornalista e escritor José Monteiro, assume com a promessa de impulsionar a arte teatral em Rondônia. O professor Willdevan Franklin assume a vice-presidência, acompanhado por uma diretoria composta por: João Zoghbi (diretor Financeiro), Elimilton Cícero (diretor de Comunicação), Denesten Pantoja (diretor Social e de Esporte), Edison Carneiro (diretor de Patrimônio), Bem-Hur Pantoja (segundo secretário) e Alexandre Ronald (segundo tesoureiro).
O Conselho Fiscal será composto por João Seubert (primeiro membro titular), Aroldo dos Santos (segundo membro titular) e Fabiana Machado (terceiro membro titular), com os suplentes Luiz Alexandre, Joelma Aparecida e Arlenfrank Lopes.
Reconstrução
Conhecido por sua marcante produção do espetáculo "O Homem de Nazaré", encenado há mais de 30 anos na cidade cenográfica Jerusalém da Amazônia, o Grupo Teatral Êxodo visa, com a nova gestão, retomar sua posição de destaque e promover grandes espetáculos e eventos culturais.
"Já estamos trabalhando, com o apoio do Poder Público e parceiros, na revitalização da Jerusalém da Amazônia, que em breve voltará a ser palco de grandes produções e eventos que o nosso estado merece", afirmou o presidente eleito, José Monteiro.
A cerimônia de posse é aberta ao público, com entrada gratuita para todos que são amantes da cultura.
Serviço:
Evento: Posse da Nova Diretoria e Conselho Fiscal do Grupo Teatral Êxodo
Data: Quarta-feira - 26 de novembro de 2025
Horário: 19h30
Local: Auditório do Sindsef (Rua. Mal. Deodoro, 1789 - Centro, Porto Velho/RO)
Entrada: Gratuita
