Natal no Parque da Cidade promete encantar Porto Velho com a maior árvore da história 

O espírito natalino vai tomar conta de Porto Velho a partir do dia 21 de novembro, com o início do Natal no Parque da Cidade. A edição deste ano promete ser a mais grandiosa da história, com destaque para a maior árvore de Natal já instalada na capital, uma estrutura de 36 metros de altura, totalmente iluminada com tecnologia pixel LED, que proporcionará um espetáculo de luzes e música no meio do lago do parque.
As apresentações serão diárias, criando um ambiente mágico e acolhedor para toda a família. Segundo o prefeito Léo Moraes, o evento simboliza um novo momento para as festividades natalinas da cidade.
“O Natal do Parque da Cidade vem com a maior árvore de Natal da história de Porto Velho. Queremos proporcionar à população e aos visitantes uma experiência inesquecível, que una emoção, beleza e espírito de confraternização”, destacou o prefeito.
Além do show de luzes e da árvore monumental, o público poderá desfrutar de uma ampla praça de alimentação, com 40 casinhas temáticas montadas especialmente para a comercialização de alimentos. O espaço foi pensado para acolher empreendedores locais e garantir mais conforto e opções gastronômicas aos visitantes.
Outra grande novidade deste ano é a instalação de uma pista de patinação no gelo, uma atração inédita na programação natalina de Porto Velho. A pista promete encantar crianças e adultos, proporcionando momentos de diversão e lazer durante todo o período de festa.
A programação seguirá até o início de janeiro, com apresentações culturais, decoração temática, atrações musicais e muita magia natalina. A expectativa é que milhares de pessoas visitem o espaço, que será gratuito e aberto ao público.
