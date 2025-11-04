Município de Jaru sedia o 4º Encontro do Programa Primeiros Passos

Publicada em 04/11/2025 às 16h42
Teve início na última segunda-feira (03), e se encerra nesta quarta-feira (05), a quarta rodada de encontros do programa Primeiros Passos, voltado para profissionais que atuam na educação infantil. A reunião teve como tema “Linguagem Matemática na Educação Infantil”.
Realizada pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, a formação acontece na escola Menézio de Victo e conta com a participação de diretores, supervisores e técnicos de 11 municípios do estado, além da diretora da Paulon Consultoria e parceria do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO), Rita de Cássia Paulon.
O conteúdo do encontro foi ministrado pelas educadoras Kátia Cilene Camargo e Keila Mara de Paula. Esta etapa encerrou o ciclo de formações do ano de 2025 em Jaru.
De acordo com a secretária de educação, Cleide Gonçalves Prates, o investimento na formação continuada dos profissionais é uma determinação do prefeito Jeverson Lima. “Ter ações que impulsionam a qualidade do ensino oferecido pela rede municipal é uma diretriz da gestão, que visa sempre contribuir com o desenvolvimento de nossos alunos”, destacou.
