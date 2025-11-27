Mulheres têm acesso gratuito à inserção de DIU de cobre; método tem 99% de eficácia contra a gravidez

Publicada em 27/11/2025 às 08h32
A Secretaria Municipal de Saúde – Semusa oferece o serviço de inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) para todas as mulheres em idade fértil que desejem utilizar um método anticoncepcional de longa duração e com eficácia acima de 99%.
O DIU de cobre pode ser usado por mulheres que tenham ou não ficado grávidas e praticamente não tem contraindicações, porém é necessário passar por avaliação médica para utilização segura do dispositivo.
A secretária de saúde, Jaíne Barboza, explicou o passo a passo para ter acesso ao DIU de forma gratuita. “Primeiro, a mulher deve ir até a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência e obter o encaminhamento para uma consulta de planejamento familiar, onde todas as dúvidas serão esclarecidas e, após os devidos exames e liberação médica, a inserção poderá ser realizada”, disse.
Jaíne lembrou ainda que o DIU tem eficiência apenas como método anticoncepcional. “O DIU não evita doenças sexualmente transmissíveis, por isso é indispensável o uso de preservativos nas relações sexuais”, finalizou.
