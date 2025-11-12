NOVA BRASILÂNDIA

Ministério Público identifica aumento expressivo nos gastos com diárias e cobra medidas de contenção

Segundo a apuração do MPRO, até o dia 28 de outubro deste ano, o município havia gasto R$ 1.491.280,92 em diárias, valor significativamente superior aos R$ 885.059,11 desembolsados em 2024