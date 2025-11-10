Massacre em prisão do Equador deixa 31 mortos durante rebelião violenta

Publicada em 10/11/2025 às 11h24
Trinta e uma pessoas morreram neste domingo /9) durante um dia de extrema violência em uma prisão na cidade de Machala, no sudoeste do Equador, segundo as autoridades penitenciárias do país.
Os confrontos começaram na noite de sábado e se estenderam até a madrugada de domingo, deixando inicialmente quatro mortos em decorrência de tiros e explosões. Horas depois, outras 27 pessoas foram encontradas mortas, a maioria por asfixia.
As prisões equatorianas vêm se tornando centros de operação de facções rivais ligadas ao tráfico de drogas. Desde 2021, os confrontos entre esses grupos já deixaram cerca de 500 mortos.
Moradores próximos à penitenciária de Machala relataram ter ouvido disparos, explosões e pedidos de socorro vindos do interior do presídio por volta das 3h da manhã (horário local).
O Serviço Nacional de Atenção Integral às Pessoas Privadas de Liberdade (SNAI) informou que, além das vítimas fatais, 33 presos e um policial ficaram feridos. Sete pessoas foram presas durante a operação.
Segundo o SNAI, a origem da rebelião estaria ligada à iminente transferência de alguns detentos para uma nova prisão de segurança máxima, construída pelo governo do presidente Daniel Noboa na província costeira de Santa Elena, que deve ser inaugurada ainda neste mês.
Em um novo balanço, divulgado horas depois, as autoridades confirmaram a descoberta de mais 27 corpos em outro episódio de violência ocorrido dentro do complexo prisional. As mortes, em sua maioria causadas por asfixia provocada por terceiros, indicam casos de estrangulamento e enforcamento.
No final de setembro, um confronto armado no mesmo presídio havia deixado 14 mortos, entre eles um agente penitenciário.
Desde 2024, as forças armadas passaram a controlar o sistema prisional do país, após o governo declarar estado de conflito armado interno contra cerca de vinte organizações criminosas ligadas a cartéis internacionais. Em agosto, no entanto, o controle de oito dessas prisões, incluindo a de Machala, foi transferido novamente à polícia.
O episódio mais violento já registrado no sistema prisional equatoriano ocorreu em 2021, quando mais de 100 presos foram assassinados em uma penitenciária de Guayaquil.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!