Mão de obra reeducanda transforma madeira em parquinho para abrigo infantil

O governo de Rondônia realizou, na quarta-feira (12), a entrega de um parquinho infantil destinado ao abrigo de crianças e adolescentes de Buritis. A ação foi executada com madeira doada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com toda a estrutura construída por reeducandos, na marcenaria do Centro de Ressocialização Jonas Ferreti.
A ação, desenvolvida pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), em parceria com a Vara da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), contou com a atuação de cinco reeducandos do regime fechado, que confeccionaram toda a estrutura do parquinho na marcenaria da unidade prisional, incentivando a disciplina, a qualificação profissional e a reinserção social.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o trabalho desenvolvido pelos reeducandos tem se consolidado como instrumento de transformação social. “Iniciativas como essa evidenciam o potencial transformador do trabalho nas unidades prisionais, que vai além da ressocialização e contribui diretamente para o bem-estar da comunidade”, salientou.
A marcenaria da unidade prisional de Buritis já realizou a entrega de outros três parquinhos como ações sociais em benefício da comunidade local:
O primeiro foi instalado na Praça Central do município, em 2023;
O segundo, há cerca de 60 dias, destinado à Casa dos Autistas; e
O terceiro, entregue no dia 12 de novembro, ao Espaço Recreativo da Casa Acolhedora de Buritis.
O diretor do Centro de Ressocialização Jonas Ferreti, Gilmar Mendes, explicou que o trabalho é realizado através do Projeto Novo Olhar, e que além desses parquinhos já produzidos, existem mais dois pedidos em andamento. “É gratificante realizar essas entregas, pois promovemos ressocialização e a alegria das crianças.”
RESSOCIALIZAÇÃO
Os participantes são remunerados por meio de convênio firmado com a Sejus e têm direito à remição de pena pelo trabalho desenvolvido. As atividades seguem as diretrizes da Lei de Execução Penal (LEP), que prevê a remição de um dia da pena a cada três dias de trabalho.
Segundo o secretário da Sejus, Marcus Rito, a ação reflete o trabalho do governo de Rondônia, que investe em meios para a efetiva ressocialização dentro do sistema prisional, com retorno produtivo e benéfico à sociedade.
