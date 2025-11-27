Manutenção em pontes de madeira na RO-490 é intensificada pelo governo em Alto Alegre dos Parecis

Publicada em 27/11/2025 às 08h53
A equipe especializada em manutenção de pontes de madeira, da 5ª Residência Regional, do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), em Rolim de Moura, intensificou na terça-feira (25), os serviços na RO-490, popular Linha P-40, no município de Alto Alegre dos Parecis.
A malha viária rural em condições adequadas é fundamental para atender quem vive e produz no campo. A reconstrução da ponte sobre o Rio Vermelho e as demais ações na RO-490 reforçam a responsabilidade do governo de Rondônia com o desenvolvimento regional e com o bem-estar de quem utiliza essas rotas diariamente.
De acordo com o residente da 5ª Regional, Nilson Oliveira, a equipe reconstruiu a ponte sobre o Rio Vermelho, no quilômetro 40, sentido distrito de Flor da Serra. “Nesta semana, a equipe segue com a manutenção da sinalização nas cabeceiras. As ações são essenciais para acompanhar as melhorias executadas na rodovia, garantindo maior fluidez no tráfego e reforçando a segurança dos usuários”, destacou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, ressaltou o trabalho técnico das equipes em campo e o planejamento contínuo para atender as demandas da região. “Conforme o planejamento estratégico, estamos intensificando as ações de manutenção e reconstrução de pontes em todo o estado. A equipe da 5ª Residência Regional tem realizado um trabalho na RO-490, garantindo segurança, trafegabilidade e apoio direto às famílias, produtores e transportadores que dependem dessa via. Nosso objetivo é seguir avançando, com responsabilidade e eficiência.”
