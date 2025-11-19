Manutenção da RO-489 entre a RO-010 e São Felipe do este é concluída pelo governo

Publicada em 19/11/2025 às 10h35
Aproximadamente 27 quilômetros de pavimentação asfáltica da Rodovia-489, no trecho que interliga o município de São Felipe d’Oeste ao entroncamento com a RO-010, foram totalmente recuperados pelo governo de Rondônia. A manutenção foi concluída na segunda-feira (17), pela equipe da 5ª Usina de Asfalto do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) de Cacoal, garantindo mais segurança, conforto na trafegabilidade e melhoria no escoamento da produção agrícola da região.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações garantem trafegabilidade segura para a população e, ao mesmo tempo, impulsionam a economia local. “As usinas de asfalto de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) desempenham um papel fundamental nas ações municipalistas, realizando obras de pavimentação em parceria com as prefeituras e levando progresso aos cidadãos”, salientou.
O gerente da 5ª Usina de Asfalto do DER-RO, Sebastião Cardoso, destacou que os serviços foram iniciados no dia 20 de outubro. “A equipe entrou com força total e, concluiu em menos de 30 dias, os trabalhos de manutenção superficial, com fresagem de buracos, panelas e borrachudos, seguida da aplicação de emulsão asfáltica do tipo RR e, posteriormente, da massa asfáltica CBUQ.”
O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, explicou que o governo do estado possui, atualmente, mais de 6 mil quilômetros de rodovias. “Nossos servidores trabalham diuturnamente para garantir que as rodovias permaneçam trafegáveis durante os 365 dias do ano. São intervenções que asseguram o direito de ir e vir dos cidadãos que utilizam diariamente nossa malha viária.”
