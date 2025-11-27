Manutenção asfáltica é executada em 9 quilômetros da RO-479, em direção ao distrito Estrela de Rondônia

Publicada em 27/11/2025 às 14h28
O governo de Rondônia executa obras de recuperação em um trecho de 9 quilômetros na RO–479, que se inicia na BR-364 e segue em direção ao distrito Estrela de Rondônia. Os serviços envolvem manutenção asfáltica e limpeza lateral, ações que visam garantir mais segurança, conforto e fluidez no trânsito para os motoristas que utilizam a rodovia diariamente.
Além da melhoria nas condições de tráfego, a intervenção auxilia no escoamento de produtos agrícolas, transporte escolar e acesso aos serviços essenciais. A Rodovia-479 é um trecho fundamental para comunidades rurais e pequenos produtores que dependem da estrada para transporte diário de insumos, colheitas e mercadorias.
O diretor-geral adjunto do DER-RO, Anderson Dias, ressaltou que a atuação nas rodovias é contínua e planejada. “Temos trabalhado de forma estratégica, com acompanhamento em todas as ações. Quando mantemos as rodovias em boas condições, estamos aumentando nosso potencial logístico, reduzindo custos operacionais para quem produz e preservando a vida útil do pavimento.”
O coordenador das Usinas de Asfalto (Cousa), Lucas Albuquerque, afirmou que a execução do serviço também reflete a preocupação em atender às demandas apresentadas pela comunidade. Ele destacou que o trecho recebe grande circulação de produtores, moradores e motoristas, e que, por isso, é fundamental garantir que a rodovia esteja estruturada para suportar o aumento do tráfego durante o ano.
De acordo com o gerente da Usina de Asfalto de Cacoal, Sebastião Cardoso, as equipes vêm atuando com intensidade no trecho, atendendo os pontos essenciais e trechos de maior trafegabilidade. “Estamos realizando recomposição com administração rigorosa de temperatura da massa e compactação eficiente, garantindo durabilidade. A limpeza lateral também melhora a drenagem e evita acúmulo de água nas bordas do pavimento, o que é fundamental nesta época de chuvas”, explicou.
