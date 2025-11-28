Mais duas turmas de concluintes de cursos do Vencer recebem kit profissional do governo em Costa Marques

Publicada em 28/11/2025 às 09h37
Depois de entregar na quarta-feira (26), por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), kits profissionais a 17 concluintes do curso de Manicure e Pedicure do programa Vencer, em Costa Marques, o governo de Rondônia contemplou, na tarde da quinta-feira (27), outros 14 concluintes do curso de Técnica em Estética, desta vez em Ariquemes. O investimento do governo estadual com a aquisição dos equipamentos foi de R$ 35.722 mil, dos quais R$ 15.764 mil foram para os novos profissionais da estética, que receberam uma máquina portátil com maleta e equipamento de alta frequência portátil.
ARIQUEMES
Essa foi a quarta entrega de kits em Ariquemes. Na primeira foram 76 concluintes dos cursos de Costureiro Industrial do Vestuário; Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica e Mecânico de Motocicletas; na segunda foram 113 dos cursos de Operador de Computador; Pintor de obras imobiliárias; Soldador de Chapas Processo MAG; Instalador de sistemas fotovoltaicos; Mecânico de motocicletas; e Mecânico de Manutenção em Sistemas de Refrigeração e Climatização; enquanto na terceira foram 46 dos cursos de Eletricista industrial; Mecânico de manutenção de sistemas de refrigeração e climatização; e Costureiro.
COSTA MARQUES
Já em Costa Marques, foram entregues, no mês de março, kits profissionais a 34 concluintes do curso de Costureiro Industrial do Vestuário e a 21 novos salgadeiros.
Além do kit profissional, os participantes do programa estadual recebem o material didático e auxílio financeiro mensal de R$ 200, durante um ano. Fazem parte dos critérios para inscrição: estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), ter idade a partir dos 16 anos e residir em Rondônia.
ETAPA 2025
Na primeira etapa aberta no ano passado, o programa Vencer recebeu 6.910 inscrições, das quais 2.906 tiveram a matrícula confirmada. Desse total, 2.031 concluíram o curso e 1.903 já receberam o kit para começar a trabalhar ou empreender.
Para a etapa 2025, o governo estadual, por meio da Seas, estima investimento de R$ 12.805.429,25 milhões, dos quais R$ 4.309.800 milhões serão para o a auxílio financeiro, R$ 1.962.997,25 milhão para os kits profissionais e R$ 6.532.632 milhões são para a realização dos cursos.
