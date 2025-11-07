Mais de 800 voos são cancelados nos EUA em dia de caos aéreo por paralisação do governo Trump

Publicada em 07/11/2025 às 15h52
Mais de 800 voos já foram cancelados nesta sexta-feira (7) nos Estados Unidos por conta da falta de funcionários provocada pelo chamado shutdown, a paralisação do governo de Donald Trump. A princípio, a medida não impacta voos com origem e destino no Brasil.
A paralisação, por conta de um impasse entre republicanos e democratas para aprovar o Orçamento de 2026 no Congresso, começou a afetar funcionários de aeroportos e controladores de voos. O shutdown já é o maior da história do país, e o governo Trump, do Partido Republicano, culpa os democratas pela falta de acordo (leia mais abaixo).
Os cancelamentos ocorrem após o Departamento de Transportes dos EUA ter determinado, na quarta-feira (5), a redução de 10% dos voos no país por conta da falta de trabalhadores, começando com 4% nesta sexta e com um aumento gradual até a próxima sexta (14).
Até as 14h desta sexta, no horário de Brasília, 854 voos saindo ou chegando nos EUA ou com origem e destino dentro do país já haviam sido cancelados, segundo o site de monitoramento de voos FlightAware, número quatro vezes maior que os cancelamentos na quinta-feira (6);
Outros 1.900 voos sofreram atrasos nesta sexta, ainda segundo a plataforma; em comunicado no início da tarde, a Agência Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) disse que havia determinado atrasos de voos em seis aeroportos: Atlanta, São Francisco, Washington, Newark e Teterboro, em Nova York, e Miami.
Só em voos da American Airlines, 12 mil pessoas tiveram seus voos cancelados, segundo a companhia.
Cerca de 40 aeroportos por todo o país foram afetados pelos cancelamentos. Segundo o FlightAware, os aeroportos com o maior número de cancelamentos até a manhã desta sexta eram os de Chicago e de Atlanta.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!