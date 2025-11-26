Mais de 103 mil pessoas passaram pelo Parque da Cidade desde a abertura do Natal

Publicada em 26/11/2025 às 16h45
O espírito do Natal tomou conta de Porto Velho no sábado (22), quando uma multidão esteve no Parque da Cidade para acompanhar a abertura oficial das festividades natalinas e relembrar o nascimento de Jesus.
Cerca de 47 mil pessoas participaram da abertura do evento.
A Prefeitura, idealizadora e organizadora do evento, informou que cerca de 47 mil pessoas participaram da abertura do “Porto Velho Luz – Uma Cidade Encantada”. De sábado até agora, o Parque já recebeu mais de 103 mil visitantes que foram conferir a programação e a decoração.
No dia 21 de novembro, durante o Dia Inclusivo, aproximadamente 4 mil pessoas estiveram no local para participar da programação voltada às pessoas com deficiência e neurodivergências.
“É a maior abertura de Natal que Porto Velho já viu”, destacou o prefeito Léo Moraes, que abriu oficialmente a festa ao lado do Papai Noel.
Devido ao grande público, a Prefeitura ajustou o horário de funcionamento do Parque da Cidade. O espaço agora será aberto ao público das 17h às 23h diariamente neste período. Pela manhã e à tarde, serão realizados serviços de limpeza, manutenção e reparos nas estruturas.
ATRATIVOS
Entre os atrativos estão a árvore de Natal em LED com mais de 30 metros, iluminação e decoração temática, atrações artísticas e culturais, praça de neve artificial, urso polar de quatro metros, bonecos de neve, passeio de trenzinho e praça de alimentação.
