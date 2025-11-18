Maduro diz estar disposto a conversar

Publicada em 18/11/2025 às 11h48
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta segunda-feira (17) que está disposta a ter uma conversa "cara a cara" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração veio em meio a um pronunciamento na TV estatal.
“Este país está em paz, este país vai continuar em paz e, nos Estados Unidos, quem quiser falar com a Venezuela vai conversar, face to face, cara a cara, sem nenhum problema”, disse durante seu programa semanal de televisão "Com Maduro".
No domingo (16), Trump já havia afirmado que poderia ter conversas com Maduro. O republicano não deu detalhes sobre quando essas discussões poderiam ocorrer.
Trump disse também que acredita que o país latino-americano gostaria de dialogar com os EUA.
"Poderíamos ter algumas discussões com Maduro e ver o que acontece. Eles gostariam de conversar. O que isso significa? Você me diz, eu não sei... Eu conversaria com qualquer um", declarou Trump aos jornalistas no aeroporto internacional de Palm Beach, na Flórida.
As declarações ocorrem em um dos momentos mais tensos das últimas semanas entre Caracas e Washington. O governo Trump intensificou a presença militar no Caribe sob o argumento de combater o que a Casa Branca chama de "narcoterrorismo". Maduro acusa os EUA de empregarem uma campanha de pressão para o tirar do poder.
Na sexta-feira, Trump afirmou já ter tomado uma decisão sobre a Venezuela, porém não disse o que fará.
