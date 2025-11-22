Maduro dança em evento na Venezuela e avisa:

Publicada em 22/11/2025 às 10h11
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, voltou a usar música e dança para enviar recados políticos. Durante um evento pelo Dia do Estudante, na sexta-feira, ele subiu ao palco, dançou ao som de música eletrônica e afirmou que “as ameaças” dos Estados Unidos não vão detê-lo.
Enquanto dançava, era possível ouvir frases como “No war, no crazy war, peace, peace yes, peace”. Animado, Maduro disse: “É sexta-feira e o que acontece na sexta? A Venezuela em paz. Sexta à noite é festa total. Festa, festa, festa! É sexta e eu vou para a festa. Ninguém me para! Música!”, segundo o g1.
O vídeo circulou nas redes sociais.
Desde agosto, os Estados Unidos mantêm navios de guerra, caças e milhares de militares nas águas do Caribe e do Pacífico, em uma operação voltada oficialmente ao combate ao narcotráfico. Caracas, porém, acusa Washington de promover uma “ameaça militar letal” com o objetivo de derrubar Maduro.
Durante o encontro com estudantes universitários, o presidente venezuelano pediu que os jovens estabeleçam diálogo com movimentos estudantis norte-americanos para defender o fim da guerra.
Essa não é a primeira vez que Maduro recorre à música para mandar mensagens aos EUA. Na semana anterior, ele cantou “Imagine”, de John Lennon, durante um comício em que pediu paz entre os países.
A crise entre Venezuela e Estados Unidos
A tensão entre Caracas e Washington aumentou depois da chegada do maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, ao mar do Caribe. Os EUA afirmam que a operação tem como objetivo combater o tráfico de drogas, enquanto Maduro acusa o governo norte-americano de tentar derrubá-lo e se apoderar das reservas de petróleo venezuelanas.
Em outubro, Washington chegou a oferecer uma recompensa de 50 milhões de dólares pela captura de Maduro, após acusá-lo de envolvimento com narcotráfico.
O presidente Donald Trump, que já autorizou ações clandestinas da CIA em território venezuelano, disse que o governo de Maduro estava com os dias contados, embora não tenha detalhado como esse cenário ocorreria.
Trump declarou ainda que pretende conversar com Maduro “em um futuro não muito distante”, afirmando ter “algo muito específico” a dizer ao líder venezuelano, em meio ao atual clima de tensão militar no Caribe.
