Maduro canta

Publicada em 17/11/2025 às 09h57
Diante da escalada militar no Caribe, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, voltou a pedir paz aos Estados Unidos neste sábado (15). Durante um comício em Miranda, o líder chavista surpreendeu apoiadores ao cantar "Imagine", clássico pacifista de John Lennon, enquanto pedia paz entre os países.
Enquanto Maduro recordava o trecho “imaginem todas as pessoas”, a multidão respondia com aplausos. “É o momento de acreditar na convivência e na esperança”, afirmou o presidente venezuelano diante de autoridades e simpatizantes do governo.
O apelo público acontece em um dos momentos mais tensos das últimas semanas entre Caracas e Washington. Os Estados Unidos intensificaram a presença militar no Caribe sob o argumento de combater o que a Casa Branca chama de “narcoterrorismo”.
A nova ofensiva foi anunciada pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, que o governo Trump passou a tratar oficialmente como “secretário de Guerra”. Batizada de Lança do Sul (Southern Spear), a operação mobiliza o Comando Sul e uma força-tarefa voltada a atacar organizações envolvidas no tráfico internacional.
Segundo dados divulgados pelo governo americano, 20 ataques já foram realizados contra embarcações suspeitas de tráfico, resultando em 80 mortes, principalmente na região caribenha.
Maduro criticou a mobilização dos EUA e reforçou o alerta depois de Trinidad e Tobago anunciar exercícios militares conjuntos com tropas americanas a partir deste domingo (16). Trump voltou a acusar o presidente venezuelano de comandar redes internacionais de narcotráfico — acusações que Maduro nega categoricamente.
Em resposta, Caracas anunciou uma mobilização militar nacional e acusa Washington de “fabricar uma guerra” para justificar uma intervenção e derrubar o governo chavista. A retórica ampliou rumores sobre um possível ataque terrestre. Em entrevista recente à CBS, Donald Trump alimentou a incerteza ao afirmar: “Não vou dizer o que vou fazer com a Venezuela”.
A Marinha dos Estados Unidos anunciou neste domingo (16) a chegada do grupo de ataque do USS Gerald Ford — o maior porta-aviões do mundo — ao Mar do Caribe. De acordo com comunicado oficial, o comboio cruzou pela manhã a Passagem Anegada, perto das Ilhas Virgens Britânicas.
O USS Gerald Ford navega acompanhado dos destróieres USS Winston Churchill, USS Mahan e USS Bainbridge. A operação conta ainda com o sobrevoo de jatos de ataque e de um bombardeiro B-52 Stratofortress, ampliando a demonstração de força americana na região.
A chegada do porta-aviões intensificou o clima de tensão entre o governo Trump e o regime de Nicolás Maduro, alimentando receios sobre uma possível ação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela.
