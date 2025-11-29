Madeira Agro Spark conecta startups e empresários em busca de soluções para o setor agroindustrial

Publicada em 29/11/2025 às 11h08
A maratona Madeira Agro Spark começou nesta quinta-feira (27) reunindo, no mesmo espaço, quem produz e quem desenvolve tecnologia. Durante a Agrotec, startups e empresários da agroindústria passam a trabalhar juntos para transformar demandas do setor em soluções práticas.
Promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Agência de Desenvolvimento (ADPVH), e realizada em parceria com a Semagric, Semtel e Sebrae, a maratona integra a programação paralela da feira. O formato cria um ambiente de troca direta, no qual os produtores apresentam, em poucos minutos, os desafios que enfrentam no dia a dia.
Segundo o diretor da Agência de Desenvolvimento, Renato Muzzolon, essa dinâmica orienta o trabalho das startups ao longo do evento. “É um pitch reverso. Os produtores expõem o que vivenciam e o que precisam, e as startups ouvem para construir soluções. Durante a Agrotec, elas podem conversar com os produtores e ajustar suas ideias”.
Durante toda a programação, as equipes têm acesso ao Complexo Madeira-Mamoré, onde podem aprofundar informações com representantes da agroindústria e fortalecer o desenvolvimento das propostas. O objetivo é que cada solução seja construída a partir das necessidades reais apresentadas no primeiro dia de maratona.
O prefeito Léo Moraes destacou que a ação aproxima inovação e produção local. “A Madeira Agro Spark cria um diálogo direto entre quem trabalha no campo e quem cria tecnologia. Isso ajuda a desenvolver soluções práticas e fortalece o setor”.
As soluções finais serão apresentadas no dia 29, diante de uma banca que avaliará cada proposta e definirá os encaminhamentos.
